Новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта оценили эксперты

Российский военный эксперт Виктор Мураховский оценил новый порядок получения звания «старший лейтенант», который предусматривает уравнение в сроках его получения выпускников военных кафедр в гражданских вузах и военных училищах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт сравнил новые правила с тем, что существовало в военной практике в прошлом.

«В Советском Союзе все три года до старшего лейтенанта ходили- - и выпускники военных вузов, и выпускники военных кафедр», — заявил Мураховский.

Ранее сообщалось, что Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант».

Теперь срок на получение нового звания у выпускников военных и гражданских училищ составит два года.