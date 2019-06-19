В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант». Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что соответствующее решение уже принято, а работа над необходимыми нормативно-правовыми актами завершится до конца года.

«Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время после окончания военного училища это звание получают через два года, а после окончания института — через три года.

Ранее в Минобороны внесли ясность в ситуацию с новой должностью главного сержанта.