МИД ответил на обвинения США в адрес России
В российском МИД назвали обвинения американской стороны в нарушении России Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) «абсолютно беспочвенными». Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве выступили с официальным заявлением 17 июня.
В министерстве отметили, что не воспринимают всерьез эти сообщения, так как они не имеют под собой доказательств.
«Они не могут расцениваться иначе как «прикрытие» шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний», — добавили в МИД.
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявлял, что Россия имеет возможности проводить секретные испытания ядерного оружия и намерена наращивать свой ядерный потенциал.
В НКО, комментируя слова Эшли, подчеркнули, что возможности для подобных испытаний есть не только у России, но и США и Китая. Также в организации напомнили, что Соединенные Штаты не в первый раз выступают с подобными заявлениями и в очередной раз не приводят доказательств нарушения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).