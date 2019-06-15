Корабли России и Японии освободили судно от «пиратов»

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский заявил, что корабли Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны Японии провели совместные учения в акватории залива Петра Великого. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, корабли двух стран сначала искали, а потом спасали «Сарекс-2019».

Со стороны России участвовали большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев», спасательное буксирное судно «Алатау» и гидрографический катер «БГК-2151», от Японии — эсминец «Судзунами».

Уточняется, что российские и японские военные отработали оказание помощи человеку, упавшему за борт, а также аварийному кораблю.

Кроме того, военные осмотрели судно, захваченное «пиратами».

Ранее сообщалось, что японский эсминец вышел в залив Петра Великого.