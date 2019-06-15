В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании российской агрессии» в Прибалтике. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, документ разработал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй.

По его мнению, российское государство стремится ослабить Североатлантический альянс, а также установить в Европе сферу своего влияния, из-за чего использует «давление и запугивание».

Согласно документу, американским властям необходимо будет оценить военные потребности таких стран, как Литва, Латвия и Эстония и укрепить с ними сотрудничество.

Помимо этого, политик предложил увеличить военное присутствие США в Прибалтике и предоставить этому региону подвижные ЗРК дальнего действия.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен выделить $6,5 млрд на противодействие России в Европе.