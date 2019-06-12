США вновь пообещали Грузии место в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе, где в очередной раз пообещал грузинской стороне поддержку в вопросе вступления в НАТО, сообщает РИА «Новости».

Он также похвалил стремление Грузии к членству в альянсе.

По его словам, Грузия является надежным союзником, на которого Вашингтон может положиться, когд дело касается глобальных вызовов.

Помпео также отметил вклад страны в борьбу с терроризмом в Афганистане.

Ранее Мамука Бахтадзе отметил, что отношения между Грузией и НАТО с ЕС никогда еще не были на таком высоком уровне, и страна намерена способствовать дальнейшему их развитию.