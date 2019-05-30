Spiegel: США добиваются помощи ФРГ на севере Сирии

Вооруженные силы Германии (бундесвер) могут продлить свое участие в международной коалиции в Сирии, пишет Spiegel.

Разговоры об этом тайно велись между Берлином и Вашингтоном, отмечается в материале. Дискуссия началась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2019 года. США хотят создать определенную защитную зону на севере Сирии, в создании которой бы помогли и военные ФРГ.

В частности, о такой зоне в Сирии говорил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан. По задумке американских военных чиновников, эта зона поможет защитить сирийских курдов из «Сил демократической Сирии» (СДС) от конфликтов как с Турцией, так и с войсками президента САР Башара Асада.

По данным издания, США и ФРГ договаривались о продлении мандата бундесвера на участие в коалиции. Срок предыдущего истекает в октябре этого года.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Германия, США и Франция не планируют оказывать помощь в восстановлении Сирии.