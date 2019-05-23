В Госдуме сочли требования НАТО по Крыму безосновательными

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на призыв НАТО вывести войска России с территории Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, блок продолжает дезинформировать мировую общественность, настаивая на «аннексии» полуострова Россией.

«Безосновательные требования представителей альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского регион», — заявил Швыткин.

Ранее глава военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич подчеркнул, что альянс не намерен признавать Крым российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают. Также западные страны считают, что российские военные присутствуют в Донбассе, официальная Москва отвергает эти обвинения.