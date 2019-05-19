Трамп предостерег Иран от угроз и войны

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Американский президент Дональд Трамп предостерег иранские власти от угроз и провокационных действий в сторону Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, если Иран хочет войны, то он ее получит, и Иран официально перестанет существовать.

«Никогда больше не угрожайте США!» — подчеркнул Трамп.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что войны не будет, поскольку Тегеран не хочет воевать.

Он также добавил, что американская сторона не сможет противостоять Ирану на Ближнем Востоке.