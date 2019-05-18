Как Украине скорее вступить в НАТО, рассказал Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна на предстоящем саммите НАТО в декабре должна настаивать на получении Плана действий по членству в альянсе. Об этом сообщает УНИАН.

Данное заявление украинский лидер сказал на Михайловской площади в Киеве во время церемонии открытия Дня Европы на Украине, отметив, что несколько дней назад он провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Четко еще раз задекларировано: двери НАТО открыты для нашего государства, и в 2023 году мы сможем получить План действий по членству в альянсе», — сказал Порошенко.

По его словам, в декабре Украина сможет официально заявить, что настаивает на получении Плана действий по членству в НАТО и подтвердить свое твердое намерение присоединиться к альянсу.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил экс-генсека НАТО.