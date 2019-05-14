«Готовится война»: Пушков оценил план США отправить военных на Ближний Восток

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере информацию о новом плане США по отправке 120 тысяч военных на Ближний Восток.

Пушков вспомнил про военную операцию США в Ираке. Тогда вице-президент США Дик Чейни заявил, что «пора брать Ирак».

По его мнению, роль Чейни сегодня выполняет Джон Болтон, призывающий нанести удар по Ирану.

»Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тыс.солдат, как в свое время в Ирак. Готовится война», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что Пентагон готов отправить 120 тысяч солдат для противодействия Ирану.