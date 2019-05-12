Гуайдо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США Карлоса Веккьо встретиться с американскими военными. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Гуайдо поручил Веккьо встретиться с Южным командованием ВС США.
Как отмечается, лидер оппозиции Венесуэлы намерен установить «прямые отношения» с военными США.
При этом Гуайдо заявил, что это необходимо для «достижения сотрудничества».
Ранее сообщалось, что Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.