Гуайдо поручил своему представителю встретиться с военными в США

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США Карлоса Веккьо встретиться с американскими военными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Гуайдо поручил Веккьо встретиться с Южным командованием ВС США.

Как отмечается, лидер оппозиции Венесуэлы намерен установить «прямые отношения» с военными США.

При этом Гуайдо заявил, что это необходимо для «достижения сотрудничества».

Ранее сообщалось, что Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.