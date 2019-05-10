Корабли НАТО остановятся в Эстонии

Американский эсминец USS Gravely и британский фрегат Westminster прибудут в пятницу в Таллин, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на главный штаб Эстонии.

Корабли сделают остановку в эстонском порту для отдыха и пополнения запасов. В понедельник корабли НАТО покинут Таллин.

Командующий военно-морской группой вице-адмирал Эдвард Кэшман отметил, что военные рады остановиться у близкого союзника, особенно в период юбилейного года, в который Североатлантический альянс отмечает 70-летие.

Ранее в Одессу зашел разведывательный корабль ВМФ Британии.