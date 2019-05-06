Советник Зеленского ответил Порошенко по поводу зарплат военных
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности Иван Апаршин высказался в поддержку решения президента Петра Порошенко повысить зарплаты военнослужащим Донбасса, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «это правильное решение».
«Но почему опять без увеличения расходов минобороны и исключительно за счет увеличения доплат, а не за счет увеличения доли основных видов денежного обеспечения, как в странах-членах НАТО», — отметил он.
Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190.
Также он заменил командующего военной операцией в Донбассе.