Учения НАТО у границ России оценили в Эстонии
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал учения НАТО «Весенний шторм», которые проходят недалеко от границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Учения Весенний шторм дают возможность для практики различным родам войск», — сказал Ратас.
По его словам, данные учения демонстрируют готовность НАТО проводить «масштабные операции».
Он также добавил, что мероприятия проходят в эстонских уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, которые граничат с Россией.
Ранее сообщалось, что новому главкому НАТО напомнили про «российскую угрозу».