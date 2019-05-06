Учения НАТО у границ России оценили в Эстонии

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал учения НАТО «Весенний шторм», которые проходят недалеко от границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Учения Весенний шторм дают возможность для практики различным родам войск», — сказал Ратас.

По его словам, данные учения демонстрируют готовность НАТО проводить «масштабные операции».

Он также добавил, что мероприятия проходят в эстонских уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, которые граничат с Россией.

Ранее сообщалось, что новому главкому НАТО напомнили про «российскую угрозу».