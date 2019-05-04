После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Следователи выясняют причину взрыва, возбуждено дело по факту нарушения правил обращения с боеприпасами», — уточнил собеседник агентства.

Как отмечается, статья 349 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на полигоне произошел взрыв. В результате инцидента погиб один военнослужащий. Еще четверо получили травмы.

По предварительной информации, 3 мая военнослужащие нарушили требования безопасности и разожгли костер на полигоне воинской части. Это стало причиной подрыва боеприпаса.