Украина приступила к испытанию комплекса управления артиллерийским огнем «Оболонь-А», сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак.

Он назвал комплекс уникальным и очень нужным для Украины, так как он «повысит возможность артиллерийских подразделений» на 30-40%.

«Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также выживаемость экипажей», — добавил он.

Более 130 военных США прибыли на Украину для тренировки ВСУ.