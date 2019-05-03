В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит «гражданский конфликт». Об этом сообщает «Украинские новости».
«На Украине нет ни одного человека, который бы так думал», — считает Полторак.
По его словам, Украина противостоит «агрессии» другого государства в течении пяти лет.
Он также добавил, что заявление Коломойского вызывает удивление.
Ранее Коломойский заявил, что провокацию в Керченском проливе устроил президент Украины Петр Порошенко, а «русские там ни при чем».