В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине

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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит «гражданский конфликт». Об этом сообщает «Украинские новости».

«На Украине нет ни одного человека, который бы так думал», — считает Полторак.

По его словам, Украина противостоит «агрессии» другого государства в течении пяти лет.

Он также добавил, что заявление Коломойского вызывает удивление.

Ранее Коломойский заявил, что провокацию в Керченском проливе устроил президент Украины Петр Порошенко, а «русские там ни при чем».