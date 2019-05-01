Помпео объявил о возможной военной операции США в Венесуэле

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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон при необходимости готов начать военную операцию в Венесуэле, передает Fox News.

Он отметил, что предпочтительным была бы мирная передача власти от действующего президента страны Николаса Мадуро к оппозиции, но власти США также рассматривают военное вмешательство.

«Президент (США Дональд Трамп. — «Газета.Ru») предельно ясно и невероятно последовательно дал понять, что военные действия возможны, и если именно это будет необходимо, то Соединенные Штаты это сделают», — сказал Помпео.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы избежать применения силы.

Ранее Помпео заявил, что ЗРК России не помешают вторжению США в Венесуэлу.