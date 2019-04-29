В Сербии признали необходимость сотрудничества с НАТО

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Глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что Сербия сотрудничает с НАТО для «поддержания нормальных отношений» с соседними странами, передает RT.

Дачи напомнил, что Сербию «натовские страны», а мониторингом ситуации в Косове также занимаются силы альянса.

«Даже по Брюссельскому соглашению НАТО и KFOR обязаны гарантировать, что албанские вооруженные силы не нападут на сербов, живущих на севере», — сказал Дачич.

При этом министр подчеркнул, что Сербия не намерена вступать в НАТО.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не собирается вступать в НАТО.