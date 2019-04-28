Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИ

США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами. Об этом пишет The National Interest.

По мнению автора статьи, близкие отношения между Москвой и Пекином основываются на военном, экономическом и политическом противостоянии Вашингтону. В этом контексте упоминается и саммит российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина на форуме «Один пояс — один путь».

Журналист полагает, что соседние с Китаем страны недостаточно сильны, чтобы противостоять его влиянию, а потому для сдерживания мощи Пекина Соединенным Штатам следует пойти на сближение с Москвой. «Лучшим и легким» способом для этого будет модус вивенди — временное соглашение, которое впоследствии можно будет заменить постоянным договором.

Автор подчеркивает, что Москва отнюдь не заинтересована в конфликте с Европой или США и лишь пытается положить конец приближению НАТО к своим границам.