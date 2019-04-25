Глава СВР оценил решение США по Голанам

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами подрывает ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Под угрозой оказывается сам принцип урегулирования кризисов путем многосторонних переговоров», — сказал Нарышкин.

По его словам, выход США из соглашения по иранской ядерной программе также негативно влияет на стабилизацию ситуации на Ближнем и Среднем Востоке.

Ранее сообщалось, что в ЕС отказались признавать суверенитет Израиля над Голанами.