Похитили замминистра обороны ПНС в Ливии

В Ливии похитили заместителя министра обороны Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что неизвестные вооруженные люди похитили замминистра в центре Триполи вечером 22 апреля.

Отмечается, что в настоящее время судьба похищенного неизвестна.

Также пока нет официального подтверждения этой информации.

Ранее сообщалось, что возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием Хафтара, и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.