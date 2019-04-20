В столице Афганистана произошел взрыв

В центре афганской столицы, недалеко от одного из главных отелей города и министерства связи, произошел взрыв, передает Reuters.

Отмечается, что после взрыва были слышны выстрелы.

В настоящее время пока нет данных о пострадавших и подробностей произошедшего.

Ранее сообщалось, что четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане.

Также стало известно, что в ходе спецоперации в Афганистане были ликвидированы не менее 70 боевиков организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.