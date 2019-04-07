Появились первые данные о жертвах конфликта в Ливии

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Министерство здравоохранения, подконтрольное правительству национального согласия (ПНС), предоставило свои данные о жертвах столкновений в Триполи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации ведомства, в результате конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) и войсками, лояльными ПНС, погиб уже 21 человек, еще 27 получили ранения.

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В материале не уточняется, идет ли речь о мирных жителях, или военных лицах.

Ранее сообщалось, что миссия ООН в Ливии призвала стороны конфликта объявить перемирие на два часа в южной части Триполи для того, чтобы эвакуировать раненых.