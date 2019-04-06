«Мы продолжим удивлять»: США допускают использование военной силы в Венесуэле
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что у США заканчиваются дипломатические инструменты воздействия на Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Вашингтон «серьезно рассматривает» возможность использования по отношению к Каракасу военного варианта, но не будет называть определенных сроков.
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«Элемент неожиданности был в центре успеха наших действий последние пару месяцев. И мы продолжим удивлять, двигаясь дальше», — сказал источник.
Ранее США назвали «последнюю ошибку» Мадуро.