Сделавшая кальян на куличе попросила прощения в соцсети

Девушка, забившая кальян на куличе, извинилась за свой поступок в соцсети

Сделавшая кальян на пасхальном куличе девушка извинилась за свой поступок в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), назвав его необдуманным.

«Друзья, я искренне прошу прощения за необдуманный поступок. Ни в коем случае не было цели кого-то оскорбить», — написала она.

До этого стало известно, что в отношении москвички возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. По данным правоохранителей, инцидент произошел не позднее 13 апреля. Тогда фигурантка совершила в заведении на улице Сретенка публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, установили следователи. Свои действия она засняла на видео и выложила в соцсети.

Личность фигурантки оперативно установлена. В ближайшее время она будет доставлена на допрос. Расследование продолжается, заключили в ведомстве.

Поступок девушки вызвал волну гнева в сети. Telegram-канал SHOT выяснил, что девушку зовут Ксения, ей 27 лет. В Москве она работает кальянщицей. Ее анкета якобы есть на платформе OnlyFans, утверждает канал.

Ранее стало известно, что в России могут начать штрафовать за неуважение к символам веры.