Украина проверила ракеты «Нептун»

На Украине прошел запуск крылатых ракет «Нептун». Об этом на своей станице в фейсбуке рассказал украинский лидер Петр Порошенко.

Он заявил, что принял участие в испытаниях ракет, которые решено поставлять на вооружение ВМС Украины.

Кроме того, Порошенко обрадовался и поздравил всех с «удачными испытаниями» ракет «Нептун».

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Президент подчеркнул, что эти ракеты разработала Украина.

Ранее украинский эксперт призвал создать ракету, способную «бить вглубь России.

[Украине необходимо] разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету «Нептун», которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы», — отмечал эксперт.