Лидеры «Аль-Каиды» прибыли в Ливию, сообщил источник

Главари террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) приехали в западную часть Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление источника в окружении командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

«У нас имеется подтвержденная информация о прибытии из Сирии на запад Ливии главарей «Аль-Каиды», — заявил Хафтара.

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Ранее Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи. Войска были направлены к городу для того, чтобы освободить его от вооруженных группировок.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта отказаться от военной эскалации в Ливии.

«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда.