Главы МИД стран НАТО намерены обсудить «российскую угрозу»

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Министры иностранных дел стран НАТО планируют обсудить «весь спектр угроз со стороны России» в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп.

По данным агентства, встреча глав МИД стран НАТО состоится в США 3-4 апреля.

Как отмечается, в ходе переговоров стороны обсудят инцидент в Солсбери, события в Керченском проливе и Крыму.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран НАТО проведут встречу для обсуждения военного присутствия в Черном море.