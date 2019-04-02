Главы МИД стран НАТО намерены обсудить «российскую угрозу»
Министры иностранных дел стран НАТО планируют обсудить «весь спектр угроз со стороны России» в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп.
По данным агентства, встреча глав МИД стран НАТО состоится в США 3-4 апреля.
Как отмечается, в ходе переговоров стороны обсудят инцидент в Солсбери, события в Керченском проливе и Крыму.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран НАТО проведут встречу для обсуждения военного присутствия в Черном море.