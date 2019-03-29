СК возбудил дело после гибели сбежавшего военного в Тверской области

Главное военное следственное управление Следственного комитет России возбудило уголовное дело по факту гибели военнослужащего в Тверской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК России», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, военный был найден с огнестрельным ранением в заброшенном доме.

Как отмечается, при осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено.

Ранее стали известны детали смерти сбежавшего военного в Тверской области.