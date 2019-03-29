Раскрыты детали смерти сбежавшего военного в Тверской области

Контрактник с оружием, который сбежал с территории воинской части в Тверской области, скорее всего, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Отмечается, что возле тела мужчины были обнаружены оружие и боеприпасы.

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«По докладу с места, наиболее вероятной причиной смерти военнослужащего по контракту является суицид», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что военнослужащему было 26 лет.

Ранее сообщалось, что сбежавший военный в Тверской области найден мертвым.