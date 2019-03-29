Сбежавший военный в Тверской области найден мертвым

Военнослужащий с оружием, который сбежал с территории воинской части в Тверской области, найден мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Как отмечается, оружие и боеприпасы были обнаружены возле тела мужчины.

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«Поисковой группой... в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни», — проинформировали в ЗВО.

Уточняется, что солдат проходил службу по контракту.

Ранее сообщалось, что вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области.