CNBC: Индия попала в клуб мировых держав c военно-космическим потенциалом

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Индия присоединилась к эксклюзивному клубу мировых держав, обладающих военно-космическим потенциалом, отмечает американский телеканал CNBC.

Это произошло после заявления премьер-министра Индии Нарендры Моди об испытании противоспутникового оружия.

В настоящее время мировые державы рассматривают космос в качестве сферы для реализации военного потенциала, отмечает CNBC. Противоспутниковые ракеты отнюдь не являются новым оружием, однако разработать, испытать и доказать их потенциал смогли лишь несколько стран, подчеркивает телеканал.

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Несмотря на испытания, в Индии заявили о том, что выступают против милитаризации космического пространства. Между тем, в настоящее время США, Россия и Китай пытаются расширить свой военный арсенал с подобными противоспутниковыми ракетами, говорится в материале.

CNBC напоминает про испытания российского истребителя МиГ-31 с противоспутниковым оружием. Возможную противоспутниковую ракету для МиГ-31 СМИ разглядели на одной из фотографий, она появилась в сентябре прошлого года. Ожидается, что ракета будет в рабочем состоянии в 2022 году.

Кроме того, источникам в американской разведке известно о двух успешных испытаниях в 2018 году еще одного противоспутникового оружия России — «Нудоль», отмечается в материале.

Эксперты CNBC отмечают тревожную тенденцию в испытаниях на низкой околоземной орбите для тех, кто работает в космосе. По словам экспертов, они случайно могут стать «жертвами третьих сторон».

Ранее сообщалось, что США подтвердили запуск противоспутниковой ракеты Индии.