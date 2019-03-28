«Коммивояжер с хламом»: в Госдуме оценили электромагнитное оружие Украины

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на данные о создании на Украине электромагнитного оружия. Об этом сообщает RT.

По мнению Бальбека, в настоящее время украинская сторона на рынке оружия играет роль «назойливого сетевика».

«Попросту говоря, коммивояжер с каким-то хламом, выдающий его за революционные технологические изделия», — сказал Бальбек.

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Он заметил, что Украина, которая не может создать автомат, заявила о создании революционных военных изделий, а также выдает реактивные снаряды времен СССР за крылатые ракеты.

«Так что в электромагнитные излучатели украинского производства мне слабо верится», — подчеркнул Бальбек.

Ранее на Украине заявили о создании электромагнитного оружия.