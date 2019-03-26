Главу Нацполиции Украины упрекнули во лжи

Немецкая компания по производству стрелкового оружия опровергла заявление главы украинской Нацполиции Сергея Князева о поставках оружия на Украину, сообщает Deutche Welle.

До этого Князев рассказал, что полицейские хотят отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова и заменить их на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5.

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В компании подчеркнули, что не слышали о переговорах и не подписывали контракты с украинской стороной. Кроме того, они добавили, что поставляют оружие только в страны ЕС, НАТО, близкие к НАТО страны или те страны, в которых немецкое правительство заинтересовано с точки зрения политики безопасности.

«Поскольку Украина ни к одной из этих групп не относится, то в связи с действующей политикой компании заключение соглашения с Киевом представляется фактически невозможным», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что на Украине решили молиться о справедливых выборах.