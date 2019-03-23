У российских границ засекли три бомбардировщика США
Три бомбардировщика ВВС США B-52H совершили полет недалеко от границ Калининградской области. Об этом сообщает «Взгляд.ру» со ссылкой на данные авиационных ресурсов.
Как отмечается, самолеты пролетели с разницей в несколько часов.
Уточняется, что американские бомбардировщики находились на расстоянии 160-170 километров от морской границы России. Самолеты этого типа могут нести ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что министерство обороны опубликовало видеозапись, из которой видно, как российские истребители Су-27 сопровождают американский стратегический бомбардировщик B-52 над Балтийским морем.