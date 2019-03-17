Над Чукоткой пролетел самолет-разведчик США

В зоне действия приемника города Анадырь провел наблюдательный полет американский самолет Boeing OC-135B Open Skies, сообщается в твиттере мониторингового ресурса PlaneRadar.

Отмечается, что борт с номером 61-2670 носит позывной OSY12F. Также известно, что судно летело на высоте более 11 тыс. м, а длительность отслеживания составила более 40 мин.

Ранее сообщалось, что у границ России был замечен американский стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress.