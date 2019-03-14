Власти Сирии амнистировали 40 тысяч боевиков

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Около 40 тысяч граждан Сирии, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях, получили амнистию от сирийского правительства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Организации национального примирения.

По словам директора организации Яны Хаддур, 6 тысяч женщин, которые оказались в подконтрольных террористам регионах, «урегулировали свой статус» с властями Сирии и «получили право на безопасную и достойную жизнь».

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Также сообщается, что благодаря взаимодействию организации с сирийскими компетентными органами около 40 тысяч боевиков обязались не возвращаться к участию в незаконных вооруженных формированиях и тоже получили легальный статус в Сирии.

Ранее в Сирии подсчитали убытки из-за террористов.