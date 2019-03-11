США начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/130/10828130/AP_090309042506-pic905-895x505-67491.jpg">

В американском Госдепе заявили, что после приостановки участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты занялись изучением возможности создания запрещенных договором ракет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреи Томпсон, в Пентагоне могут начать заниматься связанными с созданием таких ракет разработками и исследованиями. Она подчеркнула, что речь идет о начальном этапе по изучению возможности создания ракет. При этом в прошлом США не занимались подобными исследованиями, так как соблюдали ДРСМД.

Ранее в МИД России не увидели желания США работать над нарушениями ДРСМД.