AP: в КНДР показали лестный фильм о саммите с Трампом без упоминания о провале

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Северокорейское государственное телевидение KRT показало документальный фильм, восхваляющий саммит с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме, без какого-либо упоминания о неудачных переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, пишет Associated Press.

Фильм был выпущен на фоне информации в СМИ о новых фактах активности на северокорейском ракетном полигоне в Сохэ и заводе Санум-донг в Пхеньяне.

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Агентство отмечает, что документальные фильмы государственного телевидения Северной Кореи — это, как правило, «пропаганда лидера [КНДР] Ким Чен Ына», который пользуется успехом своего «культа личности» среди 25 миллионов жителей страны.

Некоторые эксперты предполагают, что это дает сигнал о том, что КНДР готова к продолжению переговоров, в то же время власти опасаются информации о каких-либо дипломатических неудачах Ким Чен Ына, которые могут нанести ему политический ущерб, говорится в материале.

В документальном фильме саммит Ким Чен Ына и Трампа называют «еще одним значимым событием в вопросе мира во всем мире». В нем не упоминалось об отсутствии соглашения после саммита во Вьетнаме, который прошел 27 и 28 февраля. Встреча лидеров завершилась досрочно с нарушением регламента.

Ранее сообщалось, что Помпео высказался о переговорах между США и КНДР.