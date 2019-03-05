Медведев: Россия генетически не приемлет войну

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия генетически не приемлет войну, стремится иметь современное высокоточное оружие лишь как фактор сдерживания. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать», — сказал Медведев.

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По его словам, Россия стремится иметь самое современное оружие лишь как фактор сдерживания.

Он также добавил, что военная доктрина России носит сугубо оборонительный характер.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что вероятность открытого военного конфликта между Украиной и Россией исключена.