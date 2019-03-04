Противовоздушную оборону Калининградской области усилили С-400

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В пресс-службе Балтийского флота проинформировали об усилении противовоздушной обороны Калининградской области полком С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, системы С-400 были доставлены в регион в рамках государственного оборонного заказа после успешного прохождения боевых стрельб.

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«ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалась, что Турция отказалась от американских Patriot в пользу С-400.