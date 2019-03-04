WP рассказала о 20 ядерных бомбах, которых не признают в США и Германии

Перспектива гонки ядерного вооружения становится вновь актуальной после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), особенно вблизи авиабазы США в Бюхеле в Германии, где расположены 20 ядерных бомб, пишет газета The Washington Post.

Это ставит вопрос и о том, должна ли Европа размещать у себя американское оружие массового поражения, отмечает WP. Издание подчеркивает, что готовность хранить и использовать новое оружие по просьбе США у европейских коллег может вызвать яростную реакцию, которая отражает надлом в альянсе между президентом США Дональдом Трампом и его европейскими коллегами. В свою очередь Россия может воспользоваться западным расколом, говорится в материале.

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Газета пишет, что американское ядерное оружие расположено достаточно близко к жилым домам. Более 5 тыс. жителей города находятся всего в 20 минутах езды от базы, пишет WP. Тем не менее, издание пишет, что 20 ядерных бомб расположенных в Бюхеле — вопрос уже второстепенный. О них стало известно в середине 1990-х годов. Их наличие никогда официально не признавалось ни американскими военными, которые им владеют, ни немецкими военными. Однако его и не отрицают, но теперь это «Секрет Полишинеля», пишет WP.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила выполнение ДРСМД.