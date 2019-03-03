СМИ уточнили планы США и Южной Кореи по совместным военным учениям

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Военнослужащие США и Республики Корея проведут совместные учения Dong Maeng («Альянс») с 4 по 12 марта, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление корейских и американских военных.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle.

По информации агентства, военные решили преобразовать весенние совместные учения Key Resolve и Foal Eagle в Dong Maeng. Отмечается, что основной целью данных учений станет отработка «стратегических, операционных и тактических» аспектов военных операций на Корейском полуострове.