СМИ уточнили планы США и Южной Кореи по совместным военным учениям
Военнослужащие США и Республики Корея проведут совместные учения Dong Maeng («Альянс») с 4 по 12 марта, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление корейских и американских военных.
Ранее стало известно, что США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle.
По информации агентства, военные решили преобразовать весенние совместные учения Key Resolve и Foal Eagle в Dong Maeng. Отмечается, что основной целью данных учений станет отработка «стратегических, операционных и тактических» аспектов военных операций на Корейском полуострове.