Столтенберг призвал контролировать технологии из-за риска гонки вооружений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к контролю над новыми технологиями, которые могут быть использованы в военной сфере, из-за риска гонки вооружений, передает РИА «Новости».

«Вызов заключается еще и в том, чтобы попытаться выработать механизмы во избежание гонки вооружений из-за новых технологий», — сказал он.

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По его мнению, в настоящее время необходимо «выработать системы, соглашения, режимы, которые контролировали бы эти новые технологии, чтобы попытаться ограничить и сократить потенциал гонки вооружений».

«Пока ответов на это нет. Но надо обсуждать, смотреть, потому что это совершенно другой мир, в котором такие технологии будут использоваться в рамках новых систем вооружений», — добавил он.

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