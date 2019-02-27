В Пакистане заявили об атаке на два индийских самолета
Пакистанские военные заявили об атаке на два индийских самолета. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИДа Пакистана.
Как отмечается, авиаудары были нанесены по контролируемому Индией штату Джамму и Кашмир. В результате инцидента были сбиты два самолета. Один пилот взят в плен.
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«Сегодня ВВС Пакистана нанесли удары вдоль линии контроля в воздушном пространстве Пакистана», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что индийские самолеты нарушили воздушное пространство Пакистана.
Ранее сообщалось, что самолет ВВС Индии потерпел крушение в индийском штате Джамму и Кашмир на фоне обострения отношений с Пакистаном.