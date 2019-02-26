СМИ Британии указали Киселеву на ошибки в сюжете про цели «Цирконов» в США

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Российский телеведущий Дмитрий Киселев в эфире передачи «Вести недели» от 24 февраля предложил атаковать разрабатываемыми в России гиперзвуковыми ракетами «Циркон» закрытые военные базы США. Об этом пишет The Guardian.

Ранее Киселев подсчитал, что «Цирконы» смогут достигнуть «центры принятия решений» в США менее чем за пять минут.

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В газете рассказали, что среди целей в США, которые Киселев обозначил как «центры принятия решений», оказались, в частности, закрытый в 1998 году тренировочный центр Форт Ритчи в штате Мэриленд и закрытую в 2001 году калифорнийскую базу ВВС Макклеллан.

В издании также отметили, что в Кремле не стали комментировать сюжет Киселева, подчеркнув, что не вмешиваются в работу СМИ.

Ранее «Газета.Ru» также рассказывала об ошибочных расчетах в сюжете Киселева.