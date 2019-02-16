Совет ЕС выступил за усиление НАТО в Черном море
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что румынское председательство в ЕС поддерживает увеличение присутствия НАТО в Черном море, передает РИА «Новости».
По его мнению, увеличить американское присутствие в Черном море необходимо из-за недавних ситуаций, где «безопасность» подверглась разным «вызовам».
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«Мы не можем игнорировать вызовы… В то время как Европа применяет свои решения по санкциям и должна продолжать строго это делать, НАТО должна и далее усиливать свое сдерживание и оборону на восточном фланге», — отметил Йоханнис.
Ранее сообщалось, что в России беспокоятся из-за присутствия НАТО у своих границ.