Совет ЕС выступил за усиление НАТО в Черном море

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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что румынское председательство в ЕС поддерживает увеличение присутствия НАТО в Черном море, передает РИА «Новости».

По его мнению, увеличить американское присутствие в Черном море необходимо из-за недавних ситуаций, где «безопасность» подверглась разным «вызовам».

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«Мы не можем игнорировать вызовы… В то время как Европа применяет свои решения по санкциям и должна продолжать строго это делать, НАТО должна и далее усиливать свое сдерживание и оборону на восточном фланге», — отметил Йоханнис.

Ранее сообщалось, что в России беспокоятся из-за присутствия НАТО у своих границ.