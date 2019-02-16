Важнейший этап испытаний «Буревестника» завершен
В России завершились испытания сверхмощной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.
Как отмечается, они прошли успешно.
Собеседник агентства уточнил, что испытания ядерной энергоустановки были проведены в январе на одном из полигонов. Он подчеркнул, что они были важнейшим этапом испытаний ракеты комплекса «Буревестник».
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По словам источника, в ходе тестирования «подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты».
Ранее The Diplomat со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил о «частичном успешном» испытании Россией «Буревестника».